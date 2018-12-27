"Мокрый четверг": украинцам рассказали о погоде 27 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В четверг на всей территории страны на дорогах будет гололедица

В Украине в четверг, 27 декабря, во всех областях прогнозируются осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей. Погода будет пасмурной. Об этом говорится в сообщении Gismeteo.ua.

Жителям Запорожской и Донецкой областях стоит готовиться к довольно сильному снегопаду.

На Западе Украины в ночное время столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов, а днем температура воздуха составит от +1 до +4 градусов.

Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

В центральных и северных регионах ночью воздух охладится до −3...−1 градуса.

В Сумской и Полтавской областях ночью воздух промерзнет до −10 градусов, а в дневное время температура поднимется до −1... +1 градуса.

На Востоке Украины в ночное время прогнозируют от −8 до 0 градусов, а днем столбики термометров покажут 0... +1 градус.

В южных регионах страны ночью будет от −5 до +1 градуса, а в дневное время суток температура составит от +1 до +3 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В четверг на дорогах на всей территории Украины будет гололедица.

Также будет облачно, сила ветра составит 7-12 м/с, направление - северо-западное.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила о том, что после предыдущего циклона на Украину надвигается еще один. От него стоит ожидать обильные осадки, а в некоторых областях - метели.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды до конца текущей недели.

Напомним, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее рассказал о погоде в Украине в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января 2019 года.

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Видео: РБК-Украина