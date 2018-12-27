"Мокрий четвер": українцям розповіли про погоду 27 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У четвер на всій території країни на дорогах буде ожеледиця

В Україні у четвер, 27 грудня, у всіх областях прогнозуються опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу та дощів. Погода буде похмурою. Про це йдеться в повідомленні Gismeteo.ua.

Жителям Запорізькій та Донецькій областях варто готуватися до досить сильного снігопаду.

На Заході України вночі стовпчик термометра покаже від 0 до +2 градусів, а вдень температура повітря становитиме від +1 до +4 градусів.

Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

У центральних і північних регіонах вночі повітря охолоне до -3...-1 градуса.

У Сумській та Полтавській областях вночі повітря промерзне до -10 градусів, а вдень температура підвищиться до -1... +1 градуси.

На Сході України вночі прогнозують від -8 до 0 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть 0... +1 градус.

У південних регіонах країни вночі буде від -5 до +1 градуса, а в денний час доби температура становитиме від +1 до +3 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У четвер на дорогах на всій території України буде ожеледиця.

Також буде хмарно, сила вітру становитиме 7-12 м/с, напрямок - північно-західне.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила про те, що після попереднього циклону на Україну насувається ще один. Від нього варто очікувати рясні опади, а в деяких областях - хуртовини.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, що директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда раніше розповів про погоду в Україні на новорічну ніч - з 31 грудня на 1 січня 2019 року.

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Відео: РБК-Україна