Синоптик предупредила украинцев об ухудшении погодных условий

Коллаж РБК-Украина

В некоторых регионах ожидается существенное понижение температуры воздуха

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшие сутки. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко сообщила, что после предыдущего циклона, на страну надвигается еще один, который принесет с собой обильные осадки в виде мокрого снега почти во всех областях Украины. В некоторых регионах ожидаются метели и понижение температуры воздуха.

"Уже голова кружится от циклонов и атмосферных фронтов, которые гоняют по Украине, как ученики младших классов на школьной перемене – крик, шум, сбивание с ног. Не успел один пригнать, понасыпать снега, как уже другой на подходе. Сегодня, 26 декабря очередной циклон хлынет на нас снегами и метелями. Не везде, правда", - сообщила синоптик.

Она отметила, что ухудшение погодных условий начнется с запада и севера, а потом переместится в другие области.

"Сначала на западе, севере и в Винницкой области, а до конца суток – в большинстве областей, кроме южной части – там побудет спокойнее погода. Завтра – чуть передышка на севере и в центре. Однако ближайшей ночью в восточных областях, а завтра во второй половине дня на западе, осадки будут умеренными", - рассказала Диденко и добавила, что в четверг небольшой снег ожидается также и на юге страны.

"На юге разве что в Запорожье полетает снег и мокрый снег, в Одесской, Николаевской и Херсонской области завтра днем без существенных осадков", - отметила синоптик.

Температура воздуха в Украине будет колебаться от сильных морозов на востоке до плюсов на западе и юге страны.

"Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 1-5 градусов мороза, ночью в Сумской и Харьковской областях до -10 градусов. В западных областях и в южной части в четверг ожидается от 0 до +4 градусов", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 27 декабря будет холодно, а осадки, которые будут идти в среду весь день, ослабнут.

"В Киеве сегодня - снег и метели, завтра, 27 декабря, ослабление осадков. А 28 декабря вновь усиления. В ближайшие сутки в столице предполагается 0-3 градуса мороза", - сообщила Диденко и уточнила прогноз погоды на новогоднюю ночь.

"Синоптическая хроника новогодней ночи: по уточненным данным, в ночь на 1-е января в Киеве будет морозно, 3-6 градусов, а днем 1 января придут снегопады и метели - на карте. Одним словом, без снега не останемся. И сегодня, и первого", - добавила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца недели.

А также рассказывали о том, что снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины.