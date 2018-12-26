Синоптик попередила українців про погіршення погодних умов

Колаж РБК-Україна

У деяких регіонах очікується суттєве зниження температури повітря

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода очікується в Україні в найближчу добу. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко повідомила, що після попереднього циклону, на країну насувається ще один, який принесе з собою рясні опади у вигляді мокрого снігу майже у всіх областях України. В деяких регіонах очікуються хуртовини та зниження температури повітря.

"Вже голова крутиться від циклонів і атмосферних фронтів, які ганяють по Україні, як учні молодших класів на шкільній перерві – крик, шум, збивання з ніг. Не встиг один пригнати, понасипати снігу, як вже інший на підході. Сьогодні, 26 грудня черговий циклон сипане на нас снігу і хуртовин. Не скрізь, правда", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що погіршення погодних умов розпочнеться з заходу і півночі, а потім зсунеться в інші області.

"Спочатку на заході, півночі та в Вінницькій області, а до кінця доби – в більшості областей, крім південної частини – там побуде спокійніше погода. Завтра – трохи перепочинок на півночі та в центрі. Однак найближчої вночі у східних областях, а завтра в другій половині дня на заході, опади будуть помірними", - розповіла Діденко і додала, що у четвер невеликий сніг очікується також і на півдні країни.

"На півдні хіба що в Запоріжжі політає сніг та мокрий сніг, в Одеській, Миколаївській та Херсонській області завтра вдень без істотних опадів", - зазначила синоптик.

Температура повітря в Україні коливатиметься від сильних морозів на сході до плюсів на заході та півдні країни.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах 1-5 градусів морозу, вночі в Сумській і Харківській областях до -10 градусів. У західних областях і в південній частині в четвер очікується від 0 до +4 градусів", - розповіла Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 27 грудня буде холодно, а опади, які будуть йти в середу весь день, ослабнуть.

"У Києві сьогодні - сніг та хуртовини, завтра, 27 грудня, послаблення опадів. А 28 грудня знову підсилення. У найближчу добу в столиці передбачається 0-3 градуси морозу", - повідомила Діденко і уточнила прогноз погоди на новорічну ніч.

"Синоптична хроніка новорічної ночі: за уточненими даними, в ніч на 1-е січня в Києві буде морозно, 3-6 градусів, а вдень 1 січня прийдуть снігопади та хуртовини - на карті. Одним словом, без снігу не залишимося. І сьогодні, і першого", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.

А також розповідали про те, що снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України.