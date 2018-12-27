Синоптик надала невтішний прогноз погоди на 28 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Україну насувається новий атлантичний циклон

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців у п'ятницю, 28 грудня. Вона опублікувала свій прогноз на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик повідомила, що на Україну насувається новий циклон, який принесе більшості областей країни дощі і мокрий сніг. Без опадів буде лише на крайньому сході.

"Поки Західна Європа і південна її частина завтра будуть перебувати в обіймах атлантичного циклону Hugo, Україну знову привертають циклони і атмосферні фронти. 28 грудня циклон Tete від нас відчепиться, проте черговий циклон Uta (друга карта) з північного заходу Європи принесе у відрі свого атмосферного фронту дощі та мокрий сніг (перша карта). Лише крайній схід України обмежиться просто щільною хмарністю", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона пояснила, що в регіонах України будуть йти дощі, так як у багатьох областях очікується плюсова температура і тільки на сході очікується мороз.

"Дощі – бо температура повітря протягом дня складе 0 +5 градусів. Хіба що в східних областях 0 -3 градуси морозу. А вночі на сході -3 -7 градусів", - пояснила синоптик і попередила мандрівників про налипання мокрого снігу.

"Мокрий сніг організовує налипання мокрого снігу, тому всім подорожнім - особлива увага на дорогах!", - попередила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці в п'ятницю очікується мокрий сніг, складна ситуація на дорогах і невелике потепління.

"У Києві 28 грудня - дощ, мокрий сніг, відповідно, під ногами і колесами буде казна-що. Температура повітря коливатиметься близько нуля", - розповіла синоптиків і дала уточнення про погоду на новорічну ніч.

"Хроніка новорічної ночі: вночі 1 січня температура повітря складе 0-5 градусів морозу, на північному сході до -7-10 градусів. Невеликий сніг пройде на заході, півночі та в Вінницькій області. На півдні, сході та в більшості центральних областей - без істотних опадів", - спрогнозувала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про погіршення погодних умов.

А також розповідали про те, що синоптики уточнили прогноз погоди на 31 грудня.

Відео: РБК-Україна