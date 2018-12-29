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Погода на Новий рік: синоптик попереджає про "температурні гойдалки"

STYLERЖиття    29.12.2018 - 16:05
Погода на Новий рік: синоптик попереджає про "температурні гойдалки"
Ілюстративне фото (колаж, Styler)

Погода буде мокрою і холодною

Синоптик Наталка Діденко озвучила прогноз погоди на Новий рік, а також перші дні січня. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Хроніка новорічної ночі: температура повітря в Україні -1-7 градусів, на Заході місцями близько нуля, в Харківській області, Сумській, Луганській, Чернігівській буде найхолодніше – 9-14 градусів морозу", - сказала вона.

Погода на Новий рік: синоптик попереджає про &quot;температурні гойдалки&quot;

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

Також, стверджує Діденко, невеликий сніг найімовірніше, пройде в західних, північних і центральних областях. При цьому погіршення погоди варто чекати мало не з 1 січня.

"На Півдні та Сході вночі, 1 січня, без істотних опадів. 2 січня – в Україні збільшення опадів і вітру. 3 січня – похолодання", - підкреслила вона.

Погода на Новий рік: синоптик попереджає про &quot;температурні гойдалки&quot;

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Наталка Діденко рассказала яка погода буде у ніч Нового року в Україні.

Також вона попередила, що на нашу країну насувається новий циклон, який принесе більшості областей країни дощі і мокрий сніг. Без опадів буде лише на крайньому сході.

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей погода буде морозною.

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