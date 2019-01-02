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Доставайте самую теплую одежду: синоптик дала прогноз на 3 января

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 14:58
Доставайте самую теплую одежду: синоптик дала прогноз на 3 января
Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве днем осадков не ожидается

Народный синоптик Наталка Диденко утверждает, что с 3 января в Украине начнется существенное похолодание. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Температура воздуха ближайшей ночью будет составлять от 0 до -6 градусов, а в четверг - от 1 до -6. На Востоке и Юге будет теплее, температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, в Крыму до +5 градусов.

 

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Снег выпадет ночью в большинстве областей, кроме Юга. А днем осадки ожидаются исключительно в западных областях, северных районах Черниговской, Сумской, а также в Луганской области.

Доставайте самую теплую одежду: синоптик дала прогноз на 3 январяСкриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Гололедица окрепнет. В столице ночью ожидается снег, а вот день пройдет без существенных осадков. В Киеве ожидается похолодание до -1 -3 градусов. Отмечается, что в дальнейшем похолодание усилится. На Сочельник и Рождество температура может достигнуть -8 -11 градусов.

Напомним, что климатологи рассказали о погоде зимой и весной. Отмечается, что этой зимой снег для северных областей страны станет повседневным явлением, но жители южных регионов осадки будут видеть не часто.

Мы писали, что ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 2 января в высокогорье Карпат ожидается высокий уровень снеголавинной опасности.

Также мы писали о том, что в Украине в январе больше всего снега ожидается в конце месяца

 

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