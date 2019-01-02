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Діставайте найтепліший одяг: синоптик дала прогноз на 3 січня

STYLERЖиття    02.01.2019 - 14:58
Діставайте найтепліший одяг: синоптик дала прогноз на 3 січня
Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві вдень опадів не очікується

Народний синоптик Наталка Діденко стверджує, що з 3 січня в Україні розпочнеться суттєве похолодання. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Температура повітря найближчої ночі становитиме від 0 до -6 градусів, а в четвер - від 1 до -6. На Сході і Півдні буде тепліше, температура повітря складе від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.

 

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Сніг випаде вночі в більшості областей, крім Півдня. А вдень опади очікуються виключно в західних областях, північних районах Чернігівської, Сумської, а також в Луганській області.

Діставайте найтепліший одяг: синоптик дала прогноз на 3 січня

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Ожеледиця зміцніє. У столиці вночі очікується сніг, а ось день пройде без істотних опадів. У Києві очікується похолодання до -1 -3 градусів. Відзначається, що надалі похолодання посилиться. На Святвечір і Різдво температура може досягти -8 -11 градусів.

Нагадаємо, що кліматологи розповіли про погоду взимку і навесні. Наголошується, що цієї зими сніг для північних областей країни стане повсякденним явищем, але жителі південних регіонів опади будуть бачити не часто.

Ми писали, що раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила, що 2 січня у високогір'ї Карпат очікується найвищий рівень сніголавинної небезпеки.

Також ми писали про те, що в Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

 

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