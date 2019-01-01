Климатологи рассказали о погоде зимой и весной

Фото: коллаж РБК-Украина

Поздняя Пасха означает затяжные холода вплоть до лета

Народные синоптики и климатологи обещают в Украине в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады. Также они отмечают, что до "аномальных" холодов дело не дойдет. Об этом сообщают "Вести".

Этой зимой снег для северных областей страны станет повседневным явлением, но жители южных регионов осадки будут видеть не часто.

Ожидается, что холодная погода в Украине вернется во вторую половину первого месяца года.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха может упасть до -15 градусов.

В конце января потеплеет, на дорогах страны будет слякоть.

Уже с февраля вновь вернутся морозы, ветер значительно усилится.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

Также синоптики рассказали и о погоде весной. По их словам, страна будет окутана снегом почти до апреля. В марте температура воздуха на своем пике достигнет до 10 градусов.

Также указывается, что поздняя Пасха (28 апреля) по народным приметам означает длительные холода весной. Резкий скачок температуры вверх произойдет в конце апреля.

В середине мая температура составит максимум 23 градуса.

Напомним, ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 2 января в высокогорье Карпат ожидается высокий уровень снеголавинной опасности.

Также мы писали о том, что в Украине в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев про "температурные качели" в первые дни января.

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Видео: РБК-Украина