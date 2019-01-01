Штормовой ветер с метелями: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице в среду будут осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха - около 0 градусов

В Украине в среду, 2 января, ожидается резкое ухудшение погодных условий - прогнозируются осадки в виде снегопадов и мокрого снега, а также сильный штормовой ветер и метели. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Отмечается, что на территорию страны движется циклон с атмосферными фронтами.

"Если вы уже выспались после новогодней ночи, ходите в пижаме вокруг холодильника или к вам пришли родственники допраздновать Новый год - самое время заглянуть на синоптической ситуации 2-го января" - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Жителям западных регионов стоит готовиться к мокрому снегу с дождем. Также синоптик указала, что ветер усилится до штормовых значений. Ожидаются метели.

В южных областях серьезные осадки не ожидаются.

В восточных регионах снегопады начнутся во второй половине дня в среду.

Температура воздуха будет колебаться около 0 градусов. На северо-востоке и востоке столбики термометров будут варьироваться между показателями -5 и -2 градуса.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

В Киеве 2 января ожидается снегопад и мокрый снег, ветер будет порывистый. Также синоптик предупредил о возможных метелях в столице. Будет гололедица. Температура воздуха составит около 0 градусов.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось, ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 2 января в высокогорье Карпат ожидается высокий уровень снеголавинной опасности.

Также мы писали о том, что в Украине в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.

Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев про "температурные качели" в первые дни января.

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Видео: РБК-Украина