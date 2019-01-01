Штормовий вітер із завірюхами: українців попередили про погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці в середу будуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, температура повітря - близько 0 градусів

В Україні у середу, 2 січня, очікується різке погіршення погодних умов - прогнозуються опади у вигляді снігопадів та мокрого снігу, а також сильний штормовий вітер та хуртовини. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на сторінці Facebook.

Зазначається, що на територію країни рухається циклон із атмосферними фронтами.

"Якщо ви вже виспалися після новорічної ночі, ходите в піжамі навколо холодильника чи до вас прийшли родичі досвяткувати Новий рік - саме час зазирнути на синоптичну ситуацію 2-го січня" - написала вона.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Жителям західних регіонів варто готуватися до мокрого снігу з дощем. Також синоптик вказала, що вітер посилиться до штормових значень. Очікуються хуртовини.

У південних областях серйозні опади не очікуються.

У східних регіонах снігопади почнуться у другій половині дня у середу.

Температура повітря коливатиметься близько 0 градусів. На північному сході і сході стовпчики термометрів будуть варіюватися між показниками -5 -2 градуси.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

У Києві 2 січня очікується сніг та мокрий сніг, вітер поривчастий. Також синоптик попередив про можливі завірюхи в столиці. Буде ожеледиця. Температура повітря становитиме близько 0 градусів.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося, раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила, що 2 січня у високогір'ї Карпат очікується найвищий рівень сніголавинної небезпеки.

Також ми писали про те, що в Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

Нагадаємо, раніше синоптик попередив українців про "температурні гойдалки" в перші дні січня.

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Відео: РБК-Україна