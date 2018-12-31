Синоптики пообещали украинцам аномальную погоду в январе

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких регионах ожидаются обильные осадки

В январе в Украине будут погодные условия, которые метеорологи не наблюдали уже давно. По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, январь 2019 года станет самым теплым месяцем за много лет.

По предварительным прогнозам, средняя месячная температура воздуха в январе ожидается около нуля градусов. Местами температура будет опускаться до 4 градусов мороза, а вот в Крыму ожидается до 3 градусов тепла.

Однако в первый месяц 2019 года возможны обильные осадки, которые будут колебаться в пределах 27-55 мм, на Закарпатье 68-81 мм, в горах Крыма до 124 мм. С учетом высокой температуры воздуха, украинцев ожидают обильные дожди и мокрый снег с дождем.

Более всего осадков прогнозируется в третьей декаде января. Высота снежных покровов может достигнуть 8-15 см, а на северо-востоке Украины – до 20-27 см. На юге, по прогнозам синоптиков, ожидается неустойчивый снежный покров.

Фото: РБК-Украина

Ранее среднемесячная температура воздуха в январе составляла от -1 до -6 градусов, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны до -7 -8 градусов, что на 1,5 -2,0 градуса ниже, чем прогнозируют синоптики в 2019 году.

Самая низкая температура воздуха в январе была зафиксирована в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей – от -23 до -27 градусов. В Карпатах, Черкасской и Луганской областях температура опускалась до -38 -39 градусов. А в Крыму самая низкая температура была – 22 градуса мороза.

Также были поставлены рекорды и по высокой температуре воздуха. На юге и в Прикарпатье воздух прогревался до +12 +18 градусов в январе. А в Крыму до +21 градуса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, когда в январе ожидается больше всего снега.

А также писали о том, что синоптик предупредил про "температурные качели" в первые дни января.