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Синоптики пообіцяли українцям аномальну погоду в січні

STYLERЖиття    31.12.2018 - 16:04
Синоптики пообіцяли українцям аномальну погоду в січні
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох регіонах очікуються рясні опади

У січні в Україні будуть погодні умови, яких метеорологи не спостерігали вже давно. За даними синоптиків Українського гідрометцентру, січень 2019 року стане найтеплішим місяцем за багато років.

За попередніми прогнозами, середня місячна температура повітря у січні очікується близько нуля градусів. Місцями температура опуститься до 4 градусів морозу, а ось у Криму очікується до 3 градусів тепла.

Проте в перший місяць 2019 року можливі рясні опади, які будуть коливатися в межах 27-55 мм, на Закарпатті 68-81 мм, в горах Криму до 124 мм. З урахуванням високої температури повітря, українців очікують рясні дощі та мокрий сніг з дощем.

Найбільше опадів прогнозується в третій декаді січня. Висота снігового покрову може досягти 8-15 см, а на північному сході України – до 20-27 см. На півдні, за прогнозами синоптиків, очікується нестійкий сніговий покрив.

Синоптики пообіцяли українцям аномальну погоду в січні

Фото: РБК-Україна

Раніше середньомісячна температура повітря в січні становила від -1 до -6 градусів, в Карпатах, на сході і північному сході країни до -7 -8 градусів, що на 1,5 -2,0 градуси нижче, ніж прогнозують синоптики у 2019 році.

Найнижча температура повітря в січні була зафіксована в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської і Сумської областей – від -23 до -27 градусів. В Карпатах, Черкаській і Луганській областях температура опускалася до -38 -39 градусів. А в Криму найнижча температура була – 22 градуси морозу.

Також були поставлені рекорди і по високої температури повітря. На півдні та в Прикарпатті повітря прогрівалося до +12 +18 градусів в січні. А в Криму до +21 градуса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли, коли в січні очікується найбільше снігу.

А також писали про те, що синоптик попередив про "температурні гойдалки" в перші дні січня.

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