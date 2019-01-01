Кліматологи розповіли про погоду взимку і навесні

Фото: колаж РБК-Україна

Пізня Пасха означає затяжні холода аж до літа

Народні синоптики і кліматологи обіцяють в Україні наприкінці січня невелике потепління погоди, проте вже в лютому будуть міцні морози та рясні снігопади. Також вони зазначають, що до "аномальних" холодів справа не дійде. Про це повідомляють "Вести".

Цієї зими сніг для північних областей країни стане повсякденним явищем, але жителі південних регіонів опади бачитимуть не часто.

Очікується, що холодна погода в Україні повернеться в другу половину першого місяця року.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря може впасти до -15 градусів.

Наприкінці січня потеплішає, на дорогах країни буде сльота.

Вже з лютого знову повернуться морози, вітер значно посилиться.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

Також синоптики розповіли і про погоду навесні. За їх словами, країна буде оповита снігом майже до квітня. У березні температура повітря на своєму піку досягне до 10 градусів.

Також вказується, що пізня Пасха (28 квітня) за народними прикметами означає тривалі холоди навесні. Різкий стрибок температури вгору відбудеться в кінці квітня.

У середині травня температура складе максимум 23 градуси.

Нагадаємо, раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила, що 2 січня у високогір'ї Карпат очікується найвищий рівень сніголавинної небезпеки.

Також ми писали про те, що в Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про "температурні гойдалки" в перші дні січня.

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Відео: РБК-Україна