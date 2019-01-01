ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кліматологи розповіли про погоду взимку і навесні

STYLERЖиття    01.01.2019 - 22:02
Кліматологи розповіли про погоду взимку і навесні
Фото: колаж РБК-Україна

Пізня Пасха означає затяжні холода аж до літа

Народні синоптики і кліматологи обіцяють в Україні наприкінці січня невелике потепління погоди, проте вже в лютому будуть міцні морози та рясні снігопади. Також вони зазначають, що до "аномальних" холодів справа не дійде. Про це повідомляють "Вести".

Цієї зими сніг для північних областей країни стане повсякденним явищем, але жителі південних регіонів опади бачитимуть не часто.

Очікується, що холодна погода в Україні повернеться в другу половину першого місяця року.

Кліматологи розповіли про погоду взимку і навесніІлюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря може впасти до -15 градусів.

Наприкінці січня потеплішає, на дорогах країни буде сльота.

Вже з лютого знову повернуться морози, вітер значно посилиться.

Кліматологи розповіли про погоду взимку і навесніФото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

Також синоптики розповіли і про погоду навесні. За їх словами, країна буде оповита снігом майже до квітня. У березні температура повітря на своєму піку досягне до 10 градусів.

Також вказується, що пізня Пасха (28 квітня) за народними прикметами означає тривалі холоди навесні. Різкий стрибок температури вгору відбудеться в кінці квітня.

У середині травня температура складе максимум 23 градуси.

Нагадаємо, раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила, що 2 січня у високогір'ї Карпат очікується найвищий рівень сніголавинної небезпеки.

Також ми писали про те, що в Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про "температурні гойдалки" в перші дні січня.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Штормовий вітер із завірюхами: українців попередили про погіршення погоди Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, вдень до -6
Новини України Гідрометцентрнародный синоптик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся