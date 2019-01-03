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"Обрушиться серйозний циклон": синоптик дала прогноз на 4 січня

STYLERЖиття    03.01.2019 - 12:59
"Обрушиться серйозний циклон": синоптик дала прогноз на 4 січня
Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві п'ятниця обіцяє бути вологою і холодною

Народний синоптик Наталка Діденко попереджає українців про циклон грецького походження на південно-сході країни 4 січня. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптичну ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.

&quot;Обрушиться серйозний циклон&quot;: синоптик дала прогноз на 4 січня

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Сніг, мокрий сніг, де тепліше - з дощем, пориви північно-східного вітру до 15-22, місцями - до 25 метрів в секунду. Дуже, дуже обережно!" - попереджає синоптик.

На Заході України 4-го числа очікується сніг, місцями на Півночі, а також у Вінницькій області. Температура повітря буде поступово йти до спаду.

&quot;Обрушиться серйозний циклон&quot;: синоптик дала прогноз на 4 січня

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

"Найближчої ночі очікується -3 -10 градусів, завтра вдень -1 -6 градусів. На Півдні і Сході у денні години вона буде коливатися від 2 морозу до 2 тепла, у Криму до +3 +5 градусів", - пише експерт.

До речі, в Києві п'ятниця буде вологою і холодною. Місцями можливий невеликий сніг та ожеледиця. Вночі стовпчик термометра покаже -5 -7 градусів, а вдень -2 -4 градуси. Далі морози будуть тільки посилюватися.

Раніше повідомлялося, що в Україні до 5 січня очікується погіршення погодних умов. Також повідомлялося, що у Києві сьогодні очікується хмарна погода, сніг та ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, що українців попередили про серйозну непогоду. Очікуються опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу і дощів, а також значне посилення вітру.

У Києві сьогодні очікується сніг та ожеледиця "Стрибне молодий потужний циклон": українців попередили про серйозну негоду
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