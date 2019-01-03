Метели и существенное похолодание: синоптики рассказали о погоде 4 января

На Левобережье завтра ожидаются метели и гололед
В пятницу, 4 января, практически во всех областях Украины ожидаются осадки в виде снегопадов. Жителям западных регионов стоит готовиться к существенному похолоданию - температура воздуха упадет до -11 градусов. Об этом говорится на сайте Погода УНИАН.
На Востоке страны будет идти снег. Столбики термометров в ночное время покажут до -7 градусов, а в дневное - до +1 градуса.
В южных областях также пройдут снегопады. Температура воздуха в течение суток будет аналогичной - от -7 до +1 градуса.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
На Западе будут осадки в виде снега. В ночное время температура составит до -11 градусов, а днем ожидается до -2 градусов.
В северных областях исключений в плане осадков не предвидится - также пройдут снегопады. Ночью температура воздуха - до -7 градусов, а днем будет до -1 градуса.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
В центральных областях снегопады ожидаются только местами. В ночное время температура составит до -8 градусов, а в дневное будет около нуля градусов.
Также синоптики предупреждают, что 4-5 января на Левобережье вероятны метели и гололед, а сугробы могут достичь высоты до 20 сантиметров.
Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о существенном ухудшении погоды 4 января из-за мощного циклона греческого происхождения. Она рассказала про значительное усиление ветра в юго-восточных регионах.
Также синоптик указал, что в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.
Напомним, народные синоптики и климатологи обещают в Украине в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.
Видео: РБК-Украина