Метели и существенное похолодание: синоптики рассказали о погоде 4 января

Фото: снег в Киеве (twitter.com/kmda_official)

На Левобережье завтра ожидаются метели и гололед

В пятницу, 4 января, практически во всех областях Украины ожидаются осадки в виде снегопадов. Жителям западных регионов стоит готовиться к существенному похолоданию - температура воздуха упадет до -11 градусов. Об этом говорится на сайте Погода УНИАН.

На Востоке страны будет идти снег. Столбики термометров в ночное время покажут до -7 градусов, а в дневное - до +1 градуса.

В южных областях также пройдут снегопады. Температура воздуха в течение суток будет аналогичной - от -7 до +1 градуса.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Западе будут осадки в виде снега. В ночное время температура составит до -11 градусов, а днем ожидается до -2 градусов.

В северных областях исключений в плане осадков не предвидится - также пройдут снегопады. Ночью температура воздуха - до -7 градусов, а днем будет до -1 градуса.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В центральных областях снегопады ожидаются только местами. В ночное время температура составит до -8 градусов, а в дневное будет около нуля градусов.

Также синоптики предупреждают, что 4-5 января на Левобережье вероятны метели и гололед, а сугробы могут достичь высоты до 20 сантиметров.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о существенном ухудшении погоды 4 января из-за мощного циклона греческого происхождения. Она рассказала про значительное усиление ветра в юго-восточных регионах.

Также синоптик указал, что в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.

Напомним, народные синоптики и климатологи обещают в Украине в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.

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Видео: РБК-Украина