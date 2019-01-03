Хуртовини та істотне похолодання: синоптики розповіли про погоду 4 січня

Фото: сніг у Києві (twitter.com/kmda_official)

На Лівобережжі завтра очікуються хуртовини та ожеледь

У п'ятницю, 4 січня, практично у всіх областях України очікуються опади у вигляді снігопадів. Жителям західних регіонів варто готуватися до суттєвого похолодання - температура повітря знизиться до -11 градусів. Про це йдеться на сайті Погода УНІАН.

На Сході країни йтиме сніг. Стовпчики термометрів у нічний час покажуть -7 градусів, а вдень - до +1 градуса.

У південних областях також пройдуть снігопади. Температура повітря протягом доби буде аналогічною - від -7 до +1 градуса.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Заході будуть опади у вигляді снігу. В нічний час температура складе до -11 градусів, а вдень очікується до -2 градусів.

У північних областях виключень в плані опадів не передбачається - також пройдуть снігопади. Вночі температура повітря - до -7 градусів, а вдень до -1 градуса.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У центральних областях снігопади очікуються тільки місцями. В нічний час температура складе до -8 градусів, а вдень буде близько нуля градусів.

Також синоптики попереджають, що 4-5 січня на Лівобережжі вірогідні хуртовини та ожеледь, а замети можуть досягти висоти до 20 сантиметрів.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про суттєве погіршення погоди 4 січня з-за потужного циклону грецького походження. Вона розповіла про значне посилення вітру в південно-східних регіонах.

Також синоптик зазначив, що в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптическую ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.

Нагадаємо, народні синоптики і кліматологи обіцяють в Україні в кінці січня невелике потепління погоди, проте вже в лютому будуть міцні морози і рясні снігопади.

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Відео: РБК-Україна