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Нестандартна зима і весна: синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році

STYLERЖиття    04.01.2019 - 16:31
Нестандартна зима і весна: синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році
Колаж: РБК-Україна

Зима буде холодною, а літо дуже спекотним

Відомі синоптики Віра Балабух і Леонід Горбань розповіли про прогноз погоди на весь 2019 рік. Про це повідомляє "Сегодня".

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними. Перша половина зими буде теплою, але вже з 14 січня в країні буде холоднішати. При цьому до 25 січня очікуються 25-градусні морози.

Синоптик зазначив, що до 20 лютого морози будуть то слабшати, то знову підсилюватися разом з сильними снігопадами. Загалом сувора зима триватиме близько 35 днів.

Що стосується потепління, то воно буде в квітні. При цьому висока температура почнеться з другого тижня місяця. У травні, червні та липні буде спостерігатися сильна спека разом з рясними опадами. І лише в серпні на вулиці стане дійсно комфортно.

Нестандартна зима і весна: синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році

Ілюстративне фото: Drew Angerer/Getty Images

Вересень буде теплим, але вже ближче до середини жовтня в Україну можливо прийдуть заморозки. А в листопаді вже буде холодно, як взимку. Що стосується грудня 2019 року, то там очікуються температурні гойдалки.

За словами керівника відділу прикладної метеорології і кліматології НАНУ Віри Балабух, в Україні буде посилюватися зміна клімату. При цьому в країні буде спостерігатися зростання екстремальних явищ.

Балабух також зазначила, що Україна знаходиться в одному з регіонів, де відбуваються найбільш помітні зміни клімату.

Нестандартна зима і весна: синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Вона також розповіла про те, що літо стало більш спекотним і тривалим. При цьому взимку опади вже випадають переважно у вигляді мокрого снігу і дощу. Тому в Україні стали частішати випадки налипання мокрого снігу та ожеледиці.

Нагадаємо, що за словами народного синоптика Наталки Діденко, 5 січня на Заході і Півночі України, випаде сильний сніг та можливі хуртовини.

Раніше повідомлялося, що з-за силоьнго циклону грецького походження в Україні у другій половині тижня очікуються снігопади, мокрий сніг і дощ.

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