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Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

STYLERЖиття    09.01.2019 - 06:24
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Фото: pixabay.com

В Києві 9 січня буде без снігу, але вночі очікується похолодання

Сьогодні, 9 січня, у західних і східних областях України холодна температура зі снігом. При цьому в центральній частині країни, на півночі та півдні без опадів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у західних областях України температура повітря вдень становитиме -3...-5 градусів за Цельсієм. При цьому вночі місцями вона опуститися до -12. Очікується сніг.

У східних регіонах температура повітря вдень буде коливатися від -3 до -5 градусів, вночі – від -6 до -8. Тут також варто очікувати опадів у вигляді снігу.

На півдні буде тепліше. Ддень повітря прогріється до 0 градусів, а вночі буде холодно: -10...-12. Зате вже без опадів.

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Скріншот з meteo.gov.ua

У центральній частині та на півночі країни в день температура повітря знаходиться в межах -5...-7 градусів. А вночі варто очікувати похолодання до -14. Тут також буде без опадів.

У Києві вдень -7...-9 градусів, а вночі -12...-14. Опадів не передбачається і очікується мінлива хмарність.

Нагадаємо, що до кінця січня кліматологи обіцяють українцям невелике потепління.

Раніше повідомлялося, що за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, зима і весна в 2019 році будуть нестандартними.

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