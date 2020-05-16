Синоптики не могут объяснить: в Украину идут заморозки

Погода в Украине на неделю (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в мае 2020 продолжит удивлять

Погода в Украине с 17 по 23 мая будет холодной, дождливой, ветряной и с возможными заморозками. Такой прогноз в своем микроблоге дала синоптик Наталья Диденко. По ее данным средняя дневная температура в течение недели будет держаться на уровне +16… +18 градусов. При это в ночное время 22-23 мая могут ожидаться заморозки.

По данным синоптика, в воскресенье, 17 мая, в Украине будет преобладать атмосферный фронт. Об этом она написала в своем Facebook.

"Завтра, 17 мая, вновь очередной атмосферный фронт пролетит над нашей территорией. Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. Карта 1. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины. По всему Югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального Юга избегут влажной воздушной массы", - прогнозирует синоптик.

Погода в Украине на неделю – карта 1 (фото: facebook.com/tala.didenko)

При этом, как сообщает синоптик, средняя температура по Украине составит +14… +18 градусов. Немного теплее будет в южных областях.

"Ветер завтра будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится. На сильное тепло рассчитывать не стоит, в воскресенье в течение дня ожидается +14… +18 градусов, на юге +18… +22 градуса. Очаг свежей погоды завтра окажется над Винницкой областью и северными районами Одесской области - там только +10… +14 градусов. Карта 2", - добавила Диденко.

Погода в Украине на неделю – карта 2 (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве воскресенье предполагается с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха, +16… +18 градусов. Такой температурный уровень останется преимущественно всю следующую неделю.

Также синоптик предупредила, что 22-23 мая ожидаются заморозки.

"По предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков. Карта 3, это - температура воздуха, прогнозируемая на ночь, на 23 мая, на высоте полутора километра. Подчеркиваю, по предварительным прогнозам. День, конечно, будет теплее", - отмечает Диденко.

Погода в Украине на неделю – карта 3 (фото: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что заморозки во второй половине мая - явление аномальное.

Напомним, что ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды на май.

Автор: Анна Ярошенко