Синоптики не можуть пояснити: в Україну йдуть заморозки

Погода в Україні на тиждень (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в травні 2020 продовжить дивувати

Погода в Україні з 17 по 23 травня буде холодною, дощовою, вітряною і з можливими заморозками. Такий прогноз у своєму мікроблозі дала синоптик Наталка Діденко. За її даними середня денна температура протягом тижня триматиметься на рівні +16... +18 градусів. При цьому в нічний час 22-23 травня можуть очікуватися заморозки.

За даними синоптика, в неділю, 17 травня, в Україні буде переважати атмосферний фронт. Про це вона написала у своєму Facebook.

"Завтра, 17-го травня, знову черговий атмосферний фронт пролітатиме нашою територією. Спочатку дощі литимуть на Заході, Півночі, у центральних областях (окрім Дніпра та районів), а також в Одеській області. Карта 1. Протягом дня дощі переміщуватимуться через центральні області й пізно ввечері досягнуть Харківщини, Дніпра з районами, а вже у ніч на вівторок накриють Схід України. По всьому Півдню опади також пройдуть аж надвечір, проте Крим та південні райони континентального Півдня уникнуть вологої повітряної маси", - прогнозує синоптик.

Погода в Україні на тиждень – карта 1 (фото: facebook.com/tala.didenko)

При цьому, як повідомляє синоптик, середня температура по Україні становитиме +14... +18 градусів. Трохи тепліше буде в південних областях.

"Вітер завтра буде західного напрямку, помірний, а ось 18-го травня зміниться на північно-західний і посилиться. На сильне тепло розраховувати не варто, в неділю протягом дня очікується +14... +18 градусів, на півдні +18... +22 градуси. Вогнище свіжої погоди завтра опиниться над Вінницькою областю та північними районами Одеської області - там лише +10... +14 градусів. Карта 2", - додала Діденко.

Погода в Україні на тиждень – 2 карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві неділя передбачається з періодичними дощами та помірною температурою повітря +16... +18 градусів. Такий температурний рівень залишиться переважно весь наступний тиждень.

Також синоптик попередила, що 22-23 травня очікуються заморозки.

"За попередніми прогнозами, в районі 22-23 травня на Заході, Півночі та місцями в центральних областях України є ймовірність заморозків. Карта 3, це - температура повітря, прогнозована на ніч, на 23 травня, на висоті півтора кілометра. Підкреслюю, за попередніми прогнозами. День, звичайно, буде тепліше", - зазначає Діденко.

Погода в Україні на тиждень – 3 карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Варто відзначити, що заморозки у другій половині травня - явище аномальне.

Нагадаємо, що раніше синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень.

Автор: Анна Ярошенко