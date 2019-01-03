Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Фото: РБК-Украина

Водителям рекомендуется быть осторожными на дорогах так как возможен гололед

На этой неделе украинцам стоит ожидать ухудшение погодных условий, которые будут сопровождаться сильным ветром и обильными снегопадами. Об рассказал Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра, сообщают "Факты".

Циклон ожидается в пятницу, 4 января. Больше всего непогоду почувствуют жители Запорожской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

По словам синоптика, порывы ветра до 15—20 метров в секунду будут сопровождаться сильным снегом и метелями. Поэтому жителям данных областей следует быть осторожными на дорогах.

Фото: РБК-Украина

При этом Билык отметил, что со второй половины дня 5 января ветер станет слабее и температура воздуха опуститься ниже.

Напомним, что климатологи рассказали о погоде зимой и весной 2019 года.

Ранее также сообщалось, что в Украине больше всего снега ожидается в конце января. При этом на северо-востоке страны выпадет до 20-27 см снега.