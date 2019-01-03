ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 06:23
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
Фото: РБК-Украина

Водителям рекомендуется быть осторожными на дорогах так как возможен гололед

На этой неделе украинцам стоит ожидать ухудшение погодных условий, которые будут сопровождаться сильным ветром и обильными снегопадами. Об рассказал Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра, сообщают "Факты".

Циклон ожидается в пятницу, 4 января. Больше всего непогоду почувствуют жители Запорожской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

По словам синоптика, порывы ветра до 15—20 метров в секунду будут сопровождаться сильным снегом и метелями. Поэтому жителям данных областей следует быть осторожными на дорогах.

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодыФото: РБК-Украина

При этом Билык отметил, что со второй половины дня 5 января ветер станет слабее и температура воздуха опуститься ниже.

Напомним, что климатологи рассказали о погоде зимой и весной 2019 года.

Ранее также сообщалось, что в Украине больше всего снега ожидается в конце января. При этом на северо-востоке страны выпадет до 20-27 см снега.

В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов Синоптики пообещали украинцам аномальную погоду в январе
Новости Украины ГидрометцентрУкраина
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь