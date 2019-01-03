Синоптики попереджають про різке погіршення погоди

Водіям рекомендується бути обережними на дорогах так як можливий ожеледь
На цьому тижні українцям варто очікувати погіршення погодних умов, які будуть супроводжуватися сильним вітром і рясними снігопадами. Про розповів Владислав Білик, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру, повідомляють "Факти".
Циклон очікується в п'ятницю, 4 січня. Найбільше негоду відчують жителі Запорізької, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.
За словами синоптика, пориви вітру до 15-20 метрів в секунду будуть супроводжуватися сильним снігом і хуртовинами. Тому мешканцям цих областей слід бути обережними на дорогах.
Фото: РБК-Україна
При цьому Білик зазначив, що з другої половини дня 5 січня вітер стане слабшою і температура повітря опуститися нижче.
Нагадаємо, що кліматологи розповіли про погоду взимку і навесні 2019 року.
Раніше також повідомлялося, що в Україні найбільше снігу очікується в кінці січня. При цьому на північному сході країни випаде до 20-27 см снігу.