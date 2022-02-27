ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скабеева в прямом эфире признала, что Россия напала на Украину (видео)

Новина українською →
Россия, Воскресенье 27 февраля 2022 18:10
Скабеева в прямом эфире признала, что Россия напала на Украину (видео) Ольга Скабеева ненавидит украинцев (скриншот)
Автор: Styler

Россия вторглась в Украину - об этом открыто говорят даже на росТВ различные пропагандисты. Одной из тех, кто ненавидит украинцев и нашу страну, является ведущая шоу "60 минут" Ольга Скабеева.

В одном из последних эфиров она признала, что Россия вероломно вторглась в Украину, чтобы убивать мирных жителей.

На кадрах видно, как один из гостей студии говорит, обращаясь к Скабеевой, что "вы никогда не вторгнетесь в Украину, потому что у Украины сильная армия".

После этих слов женщина начала истерить и кричать: "Да как же мы не вторгнемся, если мы уже вторглись!"

Можно предположить, что у Скабеевой в прямом эфире произошла "оговорка по Фрейду" по поводу вторжения войск РФ.

Но, скорее всего, это была не оговорка. Просто российские пропагандисты уже даже не скрывают намерений своих хозяев из Кремля.

Напомним, что Instagram начал "метить" аккаунты пропутинских СМИ.

Кроме того, российские каналы больше не смогут получать прибыль на YouTube.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине