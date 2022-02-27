Скабеева в прямом эфире признала, что Россия напала на Украину (видео)

Россия вторглась в Украину - об этом открыто говорят даже на росТВ различные пропагандисты. Одной из тех, кто ненавидит украинцев и нашу страну, является ведущая шоу "60 минут" Ольга Скабеева.

В одном из последних эфиров она признала, что Россия вероломно вторглась в Украину, чтобы убивать мирных жителей.

На кадрах видно, как один из гостей студии говорит, обращаясь к Скабеевой, что "вы никогда не вторгнетесь в Украину, потому что у Украины сильная армия".

После этих слов женщина начала истерить и кричать: "Да как же мы не вторгнемся, если мы уже вторглись!"

Можно предположить, что у Скабеевой в прямом эфире произошла "оговорка по Фрейду" по поводу вторжения войск РФ.

Но, скорее всего, это была не оговорка. Просто российские пропагандисты уже даже не скрывают намерений своих хозяев из Кремля.