Скандал с Анна-Мария: мать-коллаборантка сделала заявление

Анна-Мария (фото: instagram.com/annamariaduet)

Лариса Опанасюк оценила позицию певиц по Крыму

После громкого скандала с группой Анна-Мария, которая хотела представлять Украину на Евровидении 2019, их мать-коллаборантка впервые прокомментировала интервью певиц Роману Скрыпину, в котором девушки не признали оккупацию Крыма, а Россию - агрессором.

Журналистам российского пропагандистского канала РЕН ТВ Лариса Опанасюк сказала, что она гордится дочерьми.

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили - очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и в Украине", - сказала женщина.

Также пособница оккупантов, у которой даже есть медаль "За возвращение Крыма", добавила, что любит своих дочерей, какой бы позиции они ни придерживались и как бы себя ни вели.

Отметим, что на сцене Нацотбора Анна и Мария Опанасюк заявили, что в Украине чувствуют себя, "как в 30-е годы Советского Союза", где их "просто заставляют отказаться от родителей".

Напомним, что всплыли новые провокативные факты о скандальных финалистках Нацотбора, а оккупанты даже пригласили их выступать на аннексированном полуострове.