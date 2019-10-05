Скандал в Кривом Роге: отец школьника зверски избил пятиклассника

Фото: Полиция расследует избиение подростка (РБК-Украина)

Отец мальчика накинулся на подростка с кулаками и ударил его по лицу

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел скандал - отец мальчика избил 11-летнего ученика этой же школы. Мужчина вмешался в конфликт между детьми и применил силу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас ребенок госпитализирован в одну из больниц с черепно-мозговой травмой. У пострадавшего школьника гематомы в области лица, мальчик получает медицинскую помощь.

Полиция Кривого Рога начала расследование по делу нанесения ребенку телесных повреждений. Сам инцидент имел место 1 октября недалеко от одной из местных школ. Между двумя учениками по дороге домой возник конфликт, в который вмешался отец одного из участников, ударив оппонента – 11-летнего школьника в лицо.

Как сообщила 0564.ua мама избитого школьника, Максима, на уроке физкультуры в 72-й школе между учениками произошел конфликт (якобы Максиму подставил подножку шестиклассник Кирилл), который после уроков вылился в физическое противостояние.



Фото:Избитый школьник (1kr.ua)

Сейчас выясняются все обстоятельства дела. В рамках уголовного производства, начатого по предварительной правовой квалификацией, предусмотренной ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения).