Скандальная нардеп снова отличилась в Раде: не авоська и не атрибут

Скандальный народный депутат Елизавета Богуцкая снова шокировала своих коллег по Верховной Раде и вызвала волну насмешек в социальных сетях.

Утром 19 мая она разместила на своей странице фотографию, где вместо обычной медицинской маски надела маску, связанную из ниток. Также она отметила, что при входе в здание Рады температурный скрининг показал, что у нардепа всего 34 градуса.

Пользователи в социальных сетях высмеяли необычную маску нардепа и назвали ее авоськой. Также в комментариях отметили, что температура в 34 градуса может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Лиза Богуцкая в Раде (Фото: facebook.com/liza.bogutskaya)

Позже Лиза Богуцкая опубликовала пост и объяснила, почему пришла в Верховную Раду в такой необычной маске, которая по сути не имеет никакой эффективности.

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина", - написала Богуцкая и раскритиковала решение Минздрава об ограничениях на пляжах.

"Интересным представляется заполнение пляжей с соблюдением жестких эпид. мер. Люди будут загорать на расстоянии 2 метров друг от друга. В масках, согласно режиму", - добавила нардеп.

Стоит отметить, что у Лизы Богуцкой медицинское образование. Она окончила Крымский медицинский институт по специальности врача-психиатра. С 1997 начала заниматься дизайном и предпринимательской деятельностью. После аннексии Крыма стала общественной активисткой и подалась в политику. В 2019 году стала народным депутатом, в списке партии "Слуга народа" она была под номер 95.

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