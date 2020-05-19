Скандальна нардеп знову відзначилася в Раді: не авоська і не атрибут

Скандальний народний депутат Єлизавета Богуцька знову шокувала своїх колег по Верховній Раді й викликала хвилю насмішок в соціальних мережах.

Вранці 19 травня вона розмістила на своїй сторінці фотографію, де замість звичайної медичної маски одягла маску, пов'язану з ниток. Також вона зазначила, що при вході в будівлю Ради температурний скринінг показав, що у нардепа всього 34 градуси.

Користувачі в соціальних мережах висміяли незвичайну маску нардепа і назвали її авоською. Також в коментарях відзначили, що температура в 34 градуси може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

Ліза Богуцька в Раді (Фото: facebook.com/liza.bogutskaya)

Пізніше Ліза Богуцька опублікувала допис і пояснила, чому прийшла у Верховну Раду в такій незвичній масці, яка по суті не має ніякої ефективності.

"Це не авоська. І не ажурна маска. І не сексуальний атрибут. Це елемент масочного демаршу. Натяк на масковий ідіотизм. Протест, спрямований проти ненормального карантину і ще більш ненормальних рішень Кабміну", - написала Богуцька і розкритикувала рішення МОЗ про обмеження на пляжах.

"Цікавим видається заповнення пляжів з дотриманням жорстких епід. заходів. Люди будуть засмагати на відстані 2 метрів один від одного. В масках, відповідно до режиму", - додала нардеп.

Варто відзначити, що у Лізи Богуцької медична освіта. Вона закінчила Кримський медичний інститут за спеціальністю лікаря-психіатра. З 1997 почала займатися дизайном і підприємницькою діяльністю. Після анексії Криму стала громадською активісткою і подалася в політику. У 2019 році стала народним депутатом, у списку партії "Слуга народу" вона була під номер 95.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві з'явилося багато охочих зайняти крісло мера.