Сколько стоит одеть ребенка к школе: озвучены точные цены

Фото: Школа (РБК-Украина)

"Виртуальные" цены практически не отличаются от реальных

Украинцам в сети рассказали, во сколько обойдется собрать ребенка к школе. Об этом сообщает "Апостроф".

Так, некоторые родители рассказали, что цены практически не отличаются от прошлогодних.

"По интернетовским прайсам, все в пределах прошлого года", - сказал родитель ребенка.

"Пока особой разницы я не увидела. Из прайсов на сайтах, цены плюс-минус в пределах прошлого года", - уточнила мама одного из школьников.

Обратим внимание, что костюм для мальчика в этом году можно будет купить за 500 гривен, однако таких предложений не много. Гораздо больше их по цене 800-1000 гривен.

С юбками для девочек ситуация выглядит аналогично. Средняя цена будет около 400 гривен. Столько же придется выложить и за сарафан. При этом стоимость блузки будет начинаться от 300 гривен, как и рубашка для мальчика.

Указанные цены относятся, в первую очередь, к интернет-магазинам. Однако "реальные" цены практически не отличаются от "виртуальных". К примеру, вышиванку можно будет купить за 250 гривен.

А вот цены на обувь могут сильно разниться. Более дешевые модели можно купить за 300 гривен. Однако на рынке есть предложения и за 2000 гривен.

Туфли для девочек в этом году обойдутся порядка 600 гривен.

Кстати, жительница Одессы пожаловалась на то, что с нее потребовали четыре тысячи гривень при поступлении в первый класс. Об этом она написала в сообществе "Черный список Одесса".

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