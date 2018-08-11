Начались сборы денег: в одесской школе с мамы первоклассника потребовали крупную сумму

Фото: Школа (facebook.com/UNICEFUkraine)

Деньги нужны для покупки ведер для уборщицы и канцтоваров для медсестры

Жительница Одессы пожаловалась на то, что с нее потребовали четыре тысячи гривень при поступлении в первый класс. Об этом она написала в сообществе "Черный список Одесса" в Facebook.

Как рассказала одесситка Виктория, ее сын в этом году пойдет в первый класс. Представители родительского комитета класса сообщили, что нужно сдать 4 тысячи гривен.

Как они объяснили родителям, эти деньги пойдут на покупку ксерокса, фитнес-шаров, канцтоваров для медсестры, ведер для технических работников и на оплату охраны школы.

Виктория возмущена, так как Директор департамента образования Одессы Елена Буйневич сообщала, что всем необходимым город школы обеспечивает и с родителей не имеют права требовать деньги.

"НУШ (Новая Украинская Школа). Ребенок идет в первый класс. Уже начинаются сборы денег, при том, что Директор Департамента образования Елена Буйневич говорит с экрана ТВ о том, что никаких денег никто не имеет права требовать с родителей. Все нужды класса обеспечивает город. Но все же родительский комитет сказал, что нужно купить ксерокс за 4 000 гривен, фитнес шары, медсестре канцтовары (целый список), техничкам ведра и 200 гривен в месяц за уборку класса, фонд класса и фонд школы, еще сдавать на охрану школы", - написала жительница Одессы.

Виктория спрашивает, почему она должна тратить свои средства на зарплаты технички и охранников, вместо того, чтобы купить все необходимое для школы своим детям. Кроме того, она отметила, что школа, в которую будут ходить ее дети – не частная.

"Что это за самодеятельность ??? Почему я должна все это покупать и платить техничке и охраннику вместо того, чтобы собрать и подготовить двоих детей к школе? 44 школа города Одессы уже частная?" - возмущается женщина.

Скриншот поста (facebook.com/black.list.odessa)

Позже Виктория в комментариях написала, что после публикации ее исключили из родительской вайбер-группы.

Скриншот комментариев (facebook.com/black.list.odessa)

А мнения пользователей разделились. Некоторые родители утверждают, что дополнительные траты необходимы, так как они идут на то, чтобы сделать пребывание детей в школах более комфортным.

Скриншот комментариев (facebook.com/black.list.odessa)

Но есть родители, которые объяснили, что многие школы не добиваются финансирования, так как им это выгодно.

Скриншот комментариев (facebook.com/black.list.odessa)

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Видео: РБК-Украина