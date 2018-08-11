Почалися збори грошей: в одеській школі з мами першокласника вимагали велику суму

Фото: Школа (facebook.com/UNICEFUkraine)

Гроші потрібні для купівлі відер для прибиральниці та канцтоварів для медсестри

Мешканка Одеси поскаржилася на те, що з неї зажадали чотири тисячі гривень при вступі в перший клас. Про це вона написала в співтоваристві "Чорний список Одеса" у Facebook.

Як розповіла одеситка Вікторія, її син цього року піде в перший клас. Представники батьківського комітету класу повідомили, що потрібно здати 4 тисячі гривень.

Як вони пояснили батькам, ці гроші підуть на придбання ксерокса, фітнес-куль, канцтоварів для медсестри, відер для технічних працівників та оплату охорони школи.

Вікторія обурена, так як Директор департаменту освіти Одеси Олена Буйневич повідомляла, що всім необхідним місто школи забезпечує і з батьків не мають права вимагати гроші.

"НУШ (Нова Українська Школа). Дитина йде в перший клас. Вже починаються збори грошей, при тому, що Директор Департаменту освіти Олена Буйневич говорить з екрану ТВ про те, що ніяких грошей ніхто не має права вимагати з батьків. Всі потреби класу забезпечує місто. Але все ж батьківський комітет сказав, що потрібно придбати ксерокс за 4 000 гривень, фітнес кулі, медсестрі канцтовари (цілий список), технічкам відра і 200 гривень в місяць за прибирання класу, фонд класу і фонд школи, ще здавати на охорону школи", - написала мешканка Одеси.

Вікторія запитує, чому вона повинна витрачати свої кошти на зарплати прибиральниці і охоронців, замість того, щоб купити все необхідне для школи своїм дітям. Крім того, вона зазначила, що школа, в яку будуть ходити її діти – не приватна.

"Що це за самодіяльність ??? Чому я повинна все це купувати і платити технічці і охоронцю замість того, щоб зібрати і підготувати двох дітей до школи? 44 школа міста Одеси вже приватна?" - обурюється жінка.

Скріншот поста (facebook.com/black.list.odessa)

Пізніше Вікторія в коментарях написала, що після публікації її виключили з батьківської вайбер-групи.

Скріншот коментарів (facebook.com/black.list.odessa)

А думки користувачів розділилися. Деякі батьки стверджують, що додаткові витрати необхідні, так як вони йдуть на те, щоб зробити перебування дітей у школах більш комфортним.

Скріншот коментарів (facebook.com/black.list.odessa)

Але є батьки, які пояснили, що багато шкіл не вимагають фінансування, так як їм це вигідно.

Скріншот коментарів (facebook.com/black.list.odessa)

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Відео: РБК-Україна