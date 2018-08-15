Скільки коштує одягнути дитину до школи: озвучено точні ціни

Фото: Школа (РБК-Україна)

"Віртуальні" ціни практично не відрізняються від реальних

Українцям в мережі розповіли, скільки коштуватиме зібрати дитину до школи. Про це повідомляє "Апостроф".

Так, деякі батьки розповіли, що ціни практично не відрізняються від торішніх.

"В інтернетівських прайсах все в межах минулого року", - сказав батько дитини.

"Поки що, особливої різниці я не побачила. З прайсів на сайтах, ціни плюс-мінус в межах минулого року", - уточнила мама одного з школярів.

Звернемо увагу, що костюм для хлопчика у цьому році можна буде купити за 500 гривень, однак таких пропозицій не багато. Набагато більше їх за ціною 800-1000 гривень.

Зі спідницями для дівчаток ситуація виглядає аналогічно. Середня ціна буде близько 400 гривень. Стільки ж доведеться викласти і за сарафан. При цьому вартість блузки буде починатися від 300 гривень, як і сорочка для хлопчика.

Вказані ціни відносяться, в першу чергу, до інтернет-магазинів. Однак "реальні" ціни практично не відрізняються від "віртуальних". Приміром, вишиванку можна буде купити за 250 гривень.

А ось ціни на взуття можуть сильно різнитися. Більш дешеві моделі можна придбати за 300 гривень. Однак на ринку є пропозиції і за 2000 гривень.

Туфлі для дівчаток в цьому році обійдуться близько 600 гривень.

До речі, мешканка Одеси поскаржилася на те, що з неї зажадали чотири тисячі гривень при вступі в перший клас. Про це вона написала в співтоваристві "Чорний список Одеса".

Раніше ми писали про те, що студенти-першокурсники в Києві живуть у жахливих умовах.

А також ми писали про те, що в Україну не пустили підручник з англійської мови.

Рекордна кількість пар уклали шлюб в Києві 8.08.18 (video.rbc.ua)