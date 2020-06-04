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Сколько стоит отдохнуть на курорте возле дачи Хрущова, где Зеленский проведет Троицу

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 19:59
Сколько стоит отдохнуть на курорте возле дачи Хрущова, где Зеленский проведет Троицу
На острове Бирючий расположена "президентская дача" (коллаж РБК-Украина)

На острове Бирючий в "даче Хрущова" любили отдыхать разные украинские президенты

Отдых на курорте на Азовском море, где президент Владимир Зеленский планирует провести праздничные выходные на Троицу, доступен для туристов по довольно демократичным ценам.

"Президентская дача" расположена на полуострове Бирючий неподалеку от Мелитополя и Кирилловки на побережье. На косе всего в 40 километрах от резиденции любой желающий может арендовать домики или поселиться в отелях или базах отдыха. Стоимость проживания за сутки варьируется от 180 гривен до 2 тысяч.

В интернете на сайтах опубликованы предложения на любой вкус: от частных мини-отелей до роскошных гостиниц и вилл.

Можно остановиться на самом острове Бирючий, на расширенном участке Федотовой косы или в популярном курортном поселке Кирилловке.

Сколько стоит отдохнуть на курорте возле дачи Хрущова, где Зеленский проведет Троицу

Сколько стоит отдохнуть на острове Бирючий и в Кирилловке (Фото: скрин kirillovka.ua)

Сколько стоит отдохнуть на курорте возле дачи Хрущова, где Зеленский проведет Троицу

Цены на отели и домики на острове Бирючий и в Кирилловке (Фото: скрин booking.com/city/ua/kyrylivka)

Что касается места отдыха главы государства, то к Бирючему острову был неравнодушен ранее генсек СССР Никита Хрущев, который превратил заповедник в "заповедно-охотничье" хозяйство.

Для него специально там построили дачу.

Сколько стоит отдохнуть на курорте возле дачи Хрущова, где Зеленский проведет ТроицуСколько стоит отдохнуть на курорте возле дачи Хрущова, где Зеленский проведет Троицу

"Президентская дача" на Бирючьем острове (фото из сети)

Любили в заповедной зоне порыбачить и провести время и экс-президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович, а при Петре Порошенко остров периодически "закрывали", якобы для визита тогдашнего гаранта.

Бирючий - это искусственно созданный остров (песчаная коса) в Азовском море неподалеку от Геническа. Он отмежевывает от моря Утлюцкий лиман.

На острове длиной 24 км и шириной около 5 км сложилась уникальная экосистема. Несколько лет назад на 290 гектарах острова жили более тысячи оленей, 2500 ланей, 120 редких туркменских куланов, зайцы и фазаны.

Сам остров входит в состав Азово-Сивашский национальный природный парк в Херсонской области, и с 2015-го был открыт для туристов.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский пробежал Хмельницким 8 километров и признался в зависимости.

Также сообщалось, что Зеленский в Хмельницком после рабочей встречи грубо нарушил карантин из-за чашечки кофе. Позже гарант заявил, что готов заплатить штраф в 17 тысяч гривен.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийкурортотдых
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