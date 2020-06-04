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Скільки коштує відпочити на курорті біля дачі Хрущова, де Зеленський проведе Трійцю

STYLERЖиття    04.06.2020 - 19:59
Скільки коштує відпочити на курорті біля дачі Хрущова, де Зеленський проведе Трійцю
На острові Бирючий розташована "президентська дача" (колаж РБК-Україна)

На острові Бирючий на "дачі Хрущова" любили відпочивати різні українські президенти

Відпочинок на курорті на Азовському морі, де президент Володимир Зеленський планує провести святкові вихідні на Трійцю, доступний для туристів за досить демократичними цінами.

"Президентська дача" розташована на півострові Бирючий неподалік від Мелітополя та Кирилівки на узбережжі. На косі всього за 40 кілометрів від резиденції будь-хто охочий може орендувати будиночки або поселитися в готелях чи базах відпочинку. Вартість проживання за добу варіюється від 180 гривень до 2 тисяч.

В інтернеті на сайтах опубліковані пропозиції на будь-який смак: від приватних міні-готелів до розкішних готелів та вілл.

Можна зупинитися на самому острові Бирючий, на розширеній ділянці Федотової коси або в популярному курортному селищі Кирилівці.

Скільки коштує відпочити на курорті біля дачі Хрущова, де Зеленський проведе Трійцю

Скільки коштує відпочити на острові Бирючий і в Кирилівці (Фото: скрін kirillovka.ua)

Скільки коштує відпочити на курорті біля дачі Хрущова, де Зеленський проведе Трійцю

Ціни на готелі та будиночки на острові Бирючий та в Кирилівці (Фото: скрін booking.com/city/ua/kyrylivka)

Що стосується місця відпочинку глави держави, то до Бирючого острова був небайдужий раніше генсек СРСР Микита Хрущов, який перетворив заповідник на "заповідно-мисливське" господарство.

Для нього спеціально там побудували дачу.

Скільки коштує відпочити на курорті біля дачі Хрущова, де Зеленський проведе ТрійцюСкільки коштує відпочити на курорті біля дачі Хрущова, де Зеленський проведе Трійцю

"Президентська дача" на Бирючому острові (фото з мережі)

Любили в заповідній зоні порибалити та провести час і екс-президенти Леонід Кучма і Віктор Янукович, а за Петра Порошенка острів періодично "закривали", нібито для візиту тодішнього гаранта.

Бирючий - це штучно створений острів (піщана коса) в Азовському морі неподалік від Генічеська. Він відмежовує від моря Утлюцький лиман.

На острові довжиною 24 км і шириною близько 5 км склалася унікальна екосистема. Кілька років тому на 290 гектарів острова жили більше тисячі оленів, 2500 ланей, 120 рідкісних туркменських куланів, зайці та фазани.

Сам острів входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку в Херсонській області, і з 2015-го був відкритий для туристів.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський пробіг Хмельницьким 8 кілометрів та зізнався в залежності.

Також повідомлялося, що Зеленський у Хмельницькому після робочої зустрічі грубо порушив карантин через чашечку кави. Пізніше гарант заявив, що готовий заплатити штраф у 17 тисяч гривень.

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Автор: Styler

Теги Новини України Володимир Зеленськийкурортотдых
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