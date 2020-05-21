Сколько Украина потеряла денег из-за карантина и когда он закончится: экономисты дали ответ

Экономисты дали прогноз по снятию карантину из-за пандемии коронавируса
Карантин в Украине за два месяца обошелся стране в 53,5 миллиарда долларов, при этом в случае отказа от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса экономика потеряла бы 54 миллиарда долларов.
Такие выводы озвучили в Киевской школе экономики.
В то же время исследователи экономического влияния от карантина подчеркивают, что в соответствии с эпидемиологической моделью, если бы полностью отменить карантин, то в Украине при самом ужасном сценарии могли бы погибнуть 120 тысяч граждан.
В основе расчета они взяли свою эпидемиологическую модель и оценку стоимости жизни. Отмечается, что стоимость статистического жизни - показатель, который США использует с 1993 года почти в обязательном порядке для оценки затрат-выгод всех важных государственных политик.
"Если пересчитать это в деньги (это морально тяжело, но нужно иметь единую единицу измерения для карантина и экономических последствий от него), то снятие карантина стоило бы нам 54 млрд долл США, или треть нашего ВВП", - говорится в заявлении КШЭ на странице в Facebook.
Кроме того, экономисты на сайте Школы дали прогноз, когда же закончится карантин, введенный в Украине с 12 марта.
Расчеты были сделаны с учетом соответствующих 5 этапов снятия карантина, представленных правительством.
Модель показывает, что критическим является вопрос сезонности. Если COVID-19 демонстрирует сезонность, то возможно быстрое свертывание карантина и запуск экономики. Если сезонности не будет наблюдаться, то бизнесу и людям "нужно адаптироваться к новой реальности".
Модель включает 3 типа сценариев:
Когда в Украине закончится карантин - экономисты дали прогноз (фото: kse.ua)
По "зеленому" сценарию ожидания по снятию ограничений оптимистичны:
В соответствии с "желтым" и "черным" сценариями снятия ограничений можно ожидать:
"Определить, по какому сценарию будет происходить рост заболеваемости, можно будет в конце мая", - отмечается в сообщении.
Добавим, что исследователи проводили свои подсчеты по потерям для экономики из-за карантина на основе понятия "среднестатистической жизни" в Украине, а данные о вреде карантина для экономики основывались на математических моделей и прогнозов правительства и Международного валютного фонда
Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк прогнозирует глубокую рецессию мировой экономики из-за коронавируса - в результате кризиса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности. Также недавно специалисты ЮНИСЕФ спрогнозировали, что в результате пандемии в Украине значительно возрастет уровень бедности: первый сценарий - до 43,6%, и второй сценарий - до 50,8%.
А вот в Министерстве социальной политики Украины 20 мая заверили, что оснований для резкого роста уровня бедности в Украине из-за пандемии коронавируса нет, и в 2020-м уровень бедности лишь на 6,5% превысит прошлогодние показатели.
Автор: Владимир Костырин