Сколько Украина потеряла денег из-за карантина и когда он закончится: экономисты дали ответ

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Экономисты дали прогноз по снятию карантину из-за пандемии коронавируса

Карантин в Украине за два месяца обошелся стране в 53,5 миллиарда долларов, при этом в случае отказа от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса экономика потеряла бы 54 миллиарда долларов.

Такие выводы озвучили в Киевской школе экономики.

В то же время исследователи экономического влияния от карантина подчеркивают, что в соответствии с эпидемиологической моделью, если бы полностью отменить карантин, то в Украине при самом ужасном сценарии могли бы погибнуть 120 тысяч граждан.

В основе расчета они взяли свою эпидемиологическую модель и оценку стоимости жизни. Отмечается, что стоимость статистического жизни - показатель, который США использует с 1993 года почти в обязательном порядке для оценки затрат-выгод всех важных государственных политик.

"Если пересчитать это в деньги (это морально тяжело, но нужно иметь единую единицу измерения для карантина и экономических последствий от него), то снятие карантина стоило бы нам 54 млрд долл США, или треть нашего ВВП", - говорится в заявлении КШЭ на странице в Facebook.

Кроме того, экономисты на сайте Школы дали прогноз, когда же закончится карантин, введенный в Украине с 12 марта.

Расчеты были сделаны с учетом соответствующих 5 этапов снятия карантина, представленных правительством.

Модель показывает, что критическим является вопрос сезонности. Если COVID-19 демонстрирует сезонность, то возможно быстрое свертывание карантина и запуск экономики. Если сезонности не будет наблюдаться, то бизнесу и людям "нужно адаптироваться к новой реальности".

Модель включает 3 типа сценариев:

"желтый" (средний, умеренная сезонность),

"черный" (отрицательный, сезонность отсутствует),

"зеленый" (оптимистический, значительная сезонность)

Когда в Украине закончится карантин - экономисты дали прогноз (фото: kse.ua)

По "зеленому" сценарию ожидания по снятию ограничений оптимистичны:

этап 1 - с 12 мая этап 2 - в конце мая этап 3 - середина июня этапы 4 и 5 - к концу лета 2020 года.

В соответствии с "желтым" и "черным" сценариями снятия ограничений можно ожидать:

этап 1 - с 12 мая этап 2 - в конце мая этап 3, 4, 5 - не состоится в 2020 году.

"Определить, по какому сценарию будет происходить рост заболеваемости, можно будет в конце мая", - отмечается в сообщении.

Добавим, что исследователи проводили свои подсчеты по потерям для экономики из-за карантина на основе понятия "среднестатистической жизни" в Украине, а данные о вреде карантина для экономики основывались на математических моделей и прогнозов правительства и Международного валютного фонда

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк прогнозирует глубокую рецессию мировой экономики из-за коронавируса - в результате кризиса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности. Также недавно специалисты ЮНИСЕФ спрогнозировали, что в результате пандемии в Украине значительно возрастет уровень бедности: первый сценарий - до 43,6%, и второй сценарий - до 50,8%.

А вот в Министерстве социальной политики Украины 20 мая заверили, что оснований для резкого роста уровня бедности в Украине из-за пандемии коронавируса нет, и в 2020-м уровень бедности лишь на 6,5% превысит прошлогодние показатели.

Автор: Владимир Костырин