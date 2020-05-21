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Скільки Україна втратила грошей через карантин і коли він закінчиться: економісти дали відповідь

STYLERЖиття    21.05.2020 - 22:29
Скільки Україна втратила грошей через карантин і коли він закінчиться: економісти дали відповідь
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Економісти дали прогноз щодо зняття карантину через пандемію коронавірусу

Карантин в Україні за два місяці обійшовся країні в 53,5 мільярда доларів, при цьому в разі відмови від введення обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу економіка втратила б 54 мільярди доларів.

Такі висновки озвучили у Київській школі економіки.

Водночас дослідники економічного впливу від карантину наголошують, що згідно з епідеміологічною моделлю, якщо б повністю скасувати карантин, то в Україні при найжахливішому сценарії могли б загинути 120 тисяч громадян.

В основі розрахунку вони взяли свою епідеміологічну модель та оцінку вартості життя. Зауважується, що вартість статистичного життя - показник, який США використовує з 1993 року майже в обов'язковому порядку для оцінки витрат-вигод всіх важливих державних політик.

"Якщо перерахувати це у гроші (це морально важко, але потрібно мати єдину одиницю виміру для карантину та економічних наслідків від нього), то зняття карантину коштувало би нам 54 млрд дол США, або третину нашого ВВП", - йдеться в заяві КШЭ на сторінці в Facebook.

Крім того, економісти на сайті Школи дали прогноз, коли ж закінчиться карантин, запроваджений в Україні з 12 березня.

Розрахунки були зроблені з урахуванням відповідних 5 етапів зняття карантину, представлених урядом.

Модель показує, що критичним є питання сезонності. Якщо COVID-19 демонструє сезонність, то можливо швидке згортання карантину і запуск економіки. Якщо сезонності не буде спостерігатися, то бізнесу і людям "потрібно адаптуватися до нової реальності".

Модель включає 3 типи сценаріїв:

  • "жовтий" (середній, помірна сезонність),
  • "чорний" (негативний, сезонність відсутня),
  • "зелений" (оптимістичний, значна сезонність)

Скільки Україна втратила грошей через карантин і коли він закінчиться: економісти дали відповідь

Коли в Україні закінчиться карантин - економісти дали прогноз (фото: kse.ua)

За "зеленим" сценарієм очікування щодо зняття обмежень оптимістичні:

  1. етап 1 - з 12 травня
  2. етап 2 - наприкінці травня
  3. етап 3 - середина червня
  4. етапи 4 і 5 - до кінця літа 2020 року.

Відповідно до "жовтого" і "чорного" сценаріїв зняття обмежень можна очікувати:

  1. етап 1 - з 12 травня
  2. етап 2 - в кінці травня
  3. етапи 3, 4, 5 - не відбудеться в 2020 році.

"Визначити, за яким сценарієм відбуватиметься зростання захворюваності, можна буде наприкінці травня", - зауважується в повідомленні.

Додамо, що дослідники проводили свої підрахунки щодо втрат для економіки через карантин на основі поняття "середньостатистичного життя" в Україні, а дані про шкоду карантину для економіки ґрунтувалися на математичних моделей і прогнозів уряду та Міжнародного валютного фонду

Раніше повідомлялося про те, що Світовий банк прогнозує глибоку рецесію світової економіки через коронавірус - в результаті кризи до 60 мільйонів людей по всьому світу можуть опинитися в крайній бідності. Також нещодавно фахівці ЮНІСЕФ спрогнозували, що в результаті пандемії в Україні значно зросте рівень бідності: перший сценарій - до 43,6%, і другий сценарій - до 50,8%.

А ось у Міністерстві соціальної політики України 20 травня запевнили, що підстав для різкого зростання рівня бідності в Україні через пандемію коронавірусу немає, і в 2020-му рівень бідності лише на 6,5% перевищить торішні показники.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України карантинденьги
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