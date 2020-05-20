Зеленський зробив важливу заяву про зарплати в Україні

Володимир Зеленський зробив заяву про зарплати (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський сказав, що заробітна плата у 5 тисяч гривень - це не бідність

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня повідомив, що зарплата в 250 доларів (тобто практично 5000 гривень) - це звичайно низька зарплата порівняно з європейськими, але це ще не бідність.

За словами глави держави, зараз Кабінет міністрів працює над питанням підвищення мінімальної заробітної плати і підвищення пенсій.

"Кабмін готує всі програми, щоб не було стільки бідних. Переключіть статистику ЮНІСЕФ в гроші. У нас прожитковий мінімум і середня зарплата менше. Це не зовсім адекватна інформація. Це все люди, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень. Їх вважають бідними", - сказав Зеленський.

За словами президента, Денис Шмигаль найближчим часом має представити програму збільшення мінімальної зарплати.

"Так, це дуже маленька зарплата і порівняно з європейськими та американськими. У них 250 доларів – це мізер, у нас це теж мало, але не бідність. Зарплату ми збільшуємо, це завдання прем'єр-міністра. Найближчим часом він повинен показати програму збільшення мінімальної зарплати", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 20 травня в 10:30 відбулася прес-конференція Володимира Зеленського з приводу року його перебування на посаді президента. Захід пройшов у Маріїнському палаці.

Як ми раніше писали, Гордон прийшов до Зеленського з важливим питанням.

Автор: Марія Соловей