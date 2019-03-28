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Смертельно опасный: в Украине запретили популярный препарат для женщин

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 12:25
Смертельно опасный: в Украине запретили популярный препарат для женщин
Коллаж РБК-Украина

Таблетки Жанин немецкой кампании оказались под запретом

В Украине под запрет попал оральный контрацептив Жанин немецкой кампании Bayer. Причиной стало то, что данный препарат может нести смертельную угрозу для женщин. Об этом информирует Роспотребнадзор.

В составе препарата были обнаружены такие опасные вещества, как этинилэстрадиол и диеногест, которые повышают риски венозной тромбоэмболии в 1,6 раза по сравнению с другими компонентами контрацептивов.

Министерство здравоохранения рассматривает проект по внесению изменений в инструкцию таблеток. Также ведомство предупреждает, что острую закупорку сосудов могут вызвать любые противозачаточные препараты. Поэтому перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Напомним, что препарат Жанин использовался с целью надежного предохранения от нежелательной беременности. К плюсам относили такие факторы как: отсутствие набора веса и нормализация жирной кожи. 

Мы писали, что в Украине под запрет попали сразу 18 препаратов киевского происхождения. Постоянный запрет установили относительно устранения нарушений лицензионных условий и письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН".

Ранее под запрет попало популярное лекарство от кашля, которое оказалось опасным для жизни. В ходе новых доклинических испытаний у препарата "Эреспал" был обнаружен побочный эффект.

Мы сообщали, что в Украине запретят тестирование косметики на животных. Также перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

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