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Смертельное ДТП в Киеве: подробности масштабной аварии (фото, видео)

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 09:23
Смертельное ДТП в Киеве: подробности масштабной аварии (фото, видео)
Коллаж: РБК-Украина

Водитель Audi на большой скорости влетел в стоячие автомобили

В Киеве на площади Победы в аварию попали пять автомобилей. В результате столкновения машин 47-летняя женщина, которая была за рулем Mazda, скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

На видео видно, как машины стояли возле цирка и в них на большой скорости влетел белый Audi. При этом автомобиль протаранил несколько машин.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

После столкновения возник пожар, который потушили прибывшие спасатели. В аварию попали пять машин: Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

В результате данного ДТП госпитализированы трое человек.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пользователи сети также прокомментировали эту аварию.

"Ну капец, живешь себе нормально и тут кто-то вершит твою судьбу... очень жаль девушку", - написала Елена Юрченко.

"Из-за одного долбанутого столько людей пострадало", - отметила Виктория Козырь.

Смертельное ДТП в Киеве: подробности масштабной аварии (фото, видео)

Скриншот с Facebook

"Еще одна "Зайцева", бл***, теперь начнут анализировать запись, и думать, на кого бы свалить, и какая же у него все-таки была скорость, живность еб**ая", - прокомментировала Наталья Гусельникова.

Смертельное ДТП в Киеве: подробности масштабной аварии (фото, видео)

Скриншот с Facebook

"У девочки сильно было разбито лицо и голова", - отметила Таня Клименко.

"Сейчас уже пишут, что за рулем у парня эпилепсия была. Какая в ж**у эпилепсия, если он с машины не мог выйти", - отметила Ярослвна Ковтыч.

Смертельное ДТП в Киеве: подробности масштабной аварии (фото, видео)

Скриншот с Facebook

Напомним, что на днях в Киевской области водитель наехал на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности аварии, в которой BMW сбил беременную девушку на переходе.

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