Собака сняла скальп: новые подробности зверского убийства под Николаевом

Очевидцы трагедии рассказали о том, как все произошло

В четверг, 21 февраля, все СМИ облетела жуткая новость о том, что пес бойцовской породы насмерть загрыз молодую женщину под Николаевом. Девушку обнаружили поздно вечером соседи и вызвали медиков, но через несколько часов она скончалась в больнице. Подробности о том, как все произошло, рассказали в сюжете ТСН.

27-летняя Евгения проживала в Вознесенске под Николаевом вместе с матерью и бабушкой. Как рассказали соседи, семья у девушки была не очень благополучная – мать злоупотребляет алкоголем. Женщина узнала о гибели дочери от соседей уже утром. Она рассказала журналистам, что подозревает в преступлении бывшего парня Евгении. Якобы он неоднократно обижал девушку и именно поэтому они расстались.

В тот роковой вечер Женя встретилась с бывшим возлюбленным возле детской площадки, неподалеку от дома. Очевидцы рассказали, что парень спустил с поводка своего ротвейлера и сказал: "Фас!" Пес набросился на девушку и просто начал ее рвать на части. А молодой человек повернулся и ушел домой.

"Он просто отпустил с поводка и сказал "рвать". Потом развернулся и ушел домой. Он ее оставил, она орала на всю улицу", — рассказал местный житель.

Врач, который принимал девушку в больнице, рассказал, что она вся была в жутких ранах, а с головы у Евгении практически был снят скальп. Она скончалась через несколько часов от сильной кровопотери, медики не смогли ее спасти.

Про молодого человека, который совершил жуткое преступление, местные отзываются плохо. Говорят, что он сильно пьет, ведет себя неадекватно и его собака, которую он постоянно выпускает на улицу без намордника, уже и ранее была причиной ссор с соседями.

Когда на место происшествия приехала полиция, то собака там находилась одна, без хозяина. Поймать ее не смогли, она убежала. А вот хозяин пса находится на данный момент в розыске, дома его не застали и местонахождение его неизвестно.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Николаевом пес бойцовской породы до смерти искусал молодую женщину.

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