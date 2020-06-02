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Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 16:43
Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала фото с клипа, на котором ее душит полицейский

MARUV через несколько дней представит свой новый клип, а пока певица опубликовала пару фотографий. При этом на одном из фото полицейский душит артистку. Новые фото певица выставила на своей странице в Instagram.

Новый клип на песню "I Want You" выйдет в пятницу, 5 июня. Стоит отметить, что поклонники артистки уже не могут дождаться момента выхода нового видео MARUV.

Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети также прокомментировали фото певицы.

  • Я уверена, что песня и клип будут огонь;
  • Ооо… это с клипа? Ракета;
  • Очень любим и с нетерпением ждем этот шедевр. Песня будет крутая;
  • Вызывайте полицию... а хотя она и так тут;
  • Какая вы все-таки классная, а музыка у вас вообще шедевр, обожаю;
  • Ждем;
  • Ура!
  • Заинтриговала. Не могу уже ждать;
  • Вау. Страсти наполняются. Огонь. Ждем;
  • Уже жду!!!

Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что недавно MARUV опубликовала в своем профиле в Instagram провокационное фото, на котором она изображена практически голой. Тогда артистка рассказала, что это боди-арт для ее нового клипа на песню "I Want You". При этом данная фотография вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

Напомним, MARUV из-за карантина не могла вернуться в Украину из России после концертов.

Ранее дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины шоубизMARUV
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