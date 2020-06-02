Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала фото с клипа, на котором ее душит полицейский

MARUV через несколько дней представит свой новый клип, а пока певица опубликовала пару фотографий. При этом на одном из фото полицейский душит артистку. Новые фото певица выставила на своей странице в Instagram.

Новый клип на песню "I Want You" выйдет в пятницу, 5 июня. Стоит отметить, что поклонники артистки уже не могут дождаться момента выхода нового видео MARUV.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети также прокомментировали фото певицы.

Я уверена, что песня и клип будут огонь;

Ооо… это с клипа? Ракета;

Очень любим и с нетерпением ждем этот шедевр. Песня будет крутая;

Вызывайте полицию... а хотя она и так тут;

Какая вы все-таки классная, а музыка у вас вообще шедевр, обожаю;

Ждем;

Ура!

Заинтриговала. Не могу уже ждать;

Вау. Страсти наполняются. Огонь. Ждем;

Уже жду!!!

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что недавно MARUV опубликовала в своем профиле в Instagram провокационное фото, на котором она изображена практически голой. Тогда артистка рассказала, что это боди-арт для ее нового клипа на песню "I Want You". При этом данная фотография вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

Напомним, MARUV из-за карантина не могла вернуться в Украину из России после концертов.

Ранее дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.

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Автор: Роман Мирончук