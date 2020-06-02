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Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

STYLERЖиття    02.06.2020 - 16:43
Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала фото з кліпу, на якому її душить поліцейський

MARUV через кілька днів представить свій новий кліп, а поки співачка опублікувала декілька фотографій. При цьому на одному з фото поліцейський душить артистку. Нові фото співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Новий кліп на пісню "I Want You" вийде у п'ятницю, 5 червня. Варто зазначити, що шанувальники артистки вже не можуть дочекатися моменту виходу нового відео MARUV.

Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі також прокоментували фото співачки.

  • Я впевнена, що пісня і кліп будуть вогонь;
  • Ооо... це з кліпу? Ракета;
  • Дуже любимо і з нетерпінням чекаємо на цей шедевр. Пісня буде крута;
  • Викликайте поліцію... а хоча вона і так тут;
  • Яка ви все ж класна, а музика у вас взагалі шедевр, обожнюю;
  • Чекаємо;
  • Ура!
  • Заінтригувала. Не можу вже чекати;
  • Вау. Пристрасті наповнюються. Вогонь. Чекаємо;
  • Вже чекаю!!!

Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що нещодавно MARUV опублікувала у своєму профілі в Instagram провокаційне фото, на якому вона зображена практично голою. Тоді артистка розповіла, що це боді-арт для її нового кліпу на пісню "I Want You". При цьому дана фотографія викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі.

Нагадаємо, MARUV через карантин не могла повернутися в Україну з Росії після концертів.

Раніше зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України шоубизMARUV
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