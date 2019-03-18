Солнце сменит гроза: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Погода на неделю в Украине (коллаж РБК-Украина)

Погода на следующей неделе в Украине будет и солнечной, и дождливой

Погода на неделе в Украине с 18 по 23 марта будет существенно меняться. Синоптик прогнозирует перемену от теплого солнца и ясного неба до дождя и прохлады. Об этом у себя в Facebook написал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Уже 19 марта температура воздуха понизится и будет облачно. Во второй половине дня следует ожидать дождя. Однако в целом погода будет теплой - от +8 до +13 градусов и продержится следующие несколько дней.

Погода на неделю в Украине (коллаж РБК-Украина)

Во второй половине недели циклонический вихрь принесет в Украину непогоду и усиление ветра. Периодически будут выпадать осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура понизится до +4… +6 градусов.

Кроме всего прочего, эта неделя ознаменуется несколькими важными датами, пишет Постригань. 21 марта ожидается приход астрономической весны, 22 марта – Всемирный День воды, а 23 марта – Всемирный День метеоролога.

"Забегая наперед – март закончится более зимней погодой", - подытожил синоптик.

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