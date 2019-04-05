Сотни тысяч украинских заробитчан покинут Польшу: названа причина

Украинские заробитчане покинут Польшу из-за Brexit (фото: pixabay.com)

Заробичане из Украины могут пострадать из-за глобальных политических перемен

Многие украинские заробитчане, работающие в Польше, могут покинуть эту страну уже к концу 2019 году. Эксперты прогнозируют отток около сотни тысяч трудовых мигрантов из Украины, сообщает польское издание forsal.pl.

По расчетам рекрутинговой компании Personnel Service после завершения Brexit на родину из Великобритании будут возвращаться трудовые мигранты. И рост количества поляков на национальном рынке труда вытеснит оттуда украинцев.

Украинские заробитчане покинут Польшу из-за Brexit (фото: pixabay.com)

Выход есть, считают эксперты. После того, как Британия покинет Евросоюз, начнется сокращение экспорта из ЕС. А такие экономические изменения более всего повлияют на Германию, экономика которой является самой большой в Европе. Тогда немцы начнут нанимать на работу украинцев вместо более "дорогих" поляков.

Отметим, для того, чтобы трудоустроиться на работу в Германии к немецкому работодателю, украинскому заробитчанину необходимо знать немецкий язык и подтвердить профессиональную квалификацию.

Украинские заробитчане покинут Польшу из-за Brexit (фото: pixabay.com)

Ранее эксперты рассказали, какие неприятные ситуации могут произойти с украинцами за границей, и как их избежать.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинским заробитчанам платят в Европе.