Сотні тисяч українських заробітчан покинуть Польщу: названа причина

Заробичани з України можуть постраждати через глобальні політичні зміни
Багато українських заробітчан, які працюють у Польщі, можуть покинути цю країну вже до кінця 2019 року. Експерти прогнозують відтік близько сотні тисяч трудових мігрантів з України, повідомляє польське видання forsal.pl.
За розрахунками рекрутингової компанії Personnel Service після завершення Brexit на батьківщину з Великобританії будуть повертатися трудові мігранти. І зростання кількості поляків на національному ринку праці витіснить звідти українців.
Українські заробітчани покинуть Польщу через Brexit (фото: pixabay.com)
Вихід є, вважають експерти. Після того, як Британія покине Євросоюз, почнеться скорочення експорту з ЄС. А такі економічні зміни найбільше вплинуть на Німеччину, економіка якої є найбільшою в Європі. Тоді німці почнуть наймати на роботу українців замість більш "дорогих" поляків.
Зазначимо, для того, щоб працевлаштуватися на роботу в Німеччині до німецького роботодавця, українському заробітчанину необхідно знати німецьку мову і підтвердити професійну кваліфікацію.
Українські заробітчани покинуть Польщу через Brexit (фото: pixabay.com)
Раніше експерти розповіли, які неприємні ситуації можуть статися з українцями за кордоном, і як їх уникнути.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українським заробітчанам платять у Європі.