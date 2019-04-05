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Сотні тисяч українських заробітчан покинуть Польщу: названа причина

STYLERЖиття    05.04.2019 - 19:11
Сотні тисяч українських заробітчан покинуть Польщу: названа причина
Українські заробітчани покинуть Польщу через Brexit (фото: pixabay.com)

Заробичани з України можуть постраждати через глобальні політичні зміни

Багато українських заробітчан, які працюють у Польщі, можуть покинути цю країну вже до кінця 2019 року. Експерти прогнозують відтік близько сотні тисяч трудових мігрантів з України, повідомляє польське видання forsal.pl.

За розрахунками рекрутингової компанії Personnel Service після завершення Brexit на батьківщину з Великобританії будуть повертатися трудові мігранти. І зростання кількості поляків на національному ринку праці витіснить звідти українців.

Сотні тисяч українських заробітчан покинуть Польщу: названа причина

Українські заробітчани покинуть Польщу через Brexit (фото: pixabay.com)

Вихід є, вважають експерти. Після того, як Британія покине Євросоюз, почнеться скорочення експорту з ЄС. А такі економічні зміни найбільше вплинуть на Німеччину, економіка якої є найбільшою в Європі. Тоді німці почнуть наймати на роботу українців замість більш "дорогих" поляків.

Зазначимо, для того, щоб працевлаштуватися на роботу в Німеччині до німецького роботодавця, українському заробітчанину необхідно знати німецьку мову і підтвердити професійну кваліфікацію.

Сотні тисяч українських заробітчан покинуть Польщу: названа причина

Українські заробітчани покинуть Польщу через Brexit (фото: pixabay.com)

Раніше експерти розповіли, які неприємні ситуації можуть статися з українцями за кордоном, і як їх уникнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українським заробітчанам платять у Європі.

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