Социологи озвучили количество счастливых украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ответ украинцев оказался непредсказуемым

В 2018 году более половины украинцев назвали себя "счастливыми" или "преимущественно счастливыми". Об этом стало известно в результате социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы".

Так, 60% украинцев считают, что в 2018 году были очень или же преимущественно счастливыми.

"Наибольшее количество "счастливчиков" оказалось в Западном регионе – 69%, но и в других регионах "счастливчики" доминировали. В центральном регионе – 62%, в Южном – 50%, в Восточном – 50%", - говорится в сообщении.

Более того, согласно опросу, 23% украинцев уверены, что 2019 год будет еще лучшим. Иного мнения придерживаются 55% граждан.

Кстати, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса. Об этом на конференции "2018-й: итоги и прогнозы" сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится. В то же время 35% респондентов считают, что ситуация не изменится, 15% утверждают, что она ухудшится.

По данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.