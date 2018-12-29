Соціологи оприлюднили кількість щасливих українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідь українців виявилася непередбачуваною

В 2018 році більше половини українців назвали себе "щасливими" або "переважно щасливими". Про це стало відомо в результаті соціологічного дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи".

Так, 60% українців вважають, що в 2018 році були дуже або ж переважно щасливими.

"Найбільша кількість "щасливчиків" виявилася в Західному регіоні – 69%, але і в інших регіонах "щасливчики" домінували. У центральному регіоні – 62%, у Південному – 50%, у Східному – 50%", - йдеться в повідомленні.

Більш того, згідно з опитуванням, 23% українців впевнені, що 2019 рік буде ще кращим. Іншої думки притримуються 55% громадян.

До речі, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об'єднання церков, надання томосу. Про це на конференції "2018-й: підсумки та прогнози" повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні в результаті майбутніх виборів президента покращиться. У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, 15% стверджують, що вона погіршиться.

За даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), в трійку улюблених свят українців стабільно входять Рождество, Великдень і Новий рік.