Советник премьера Юрий Голик пополнил буккросинг в больнице Мечникова 300 книгами

Юрий Голик пополнил буккросинг в больнице Мечникова 300 книгами (фото из открытых источников)

По словам врачей, книги помогают пациентам выздоравливать

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик вместе с писателем Яном Валетовым привезли 300 книг в book-crossing в больнице им. Мечникова в Днепре.

На полки больничного буккросинга попали также несколько книг Яна Валетова и книга Голика "Бесконечность не для слабаков" о работе в Днепропетровской ОГА команды Валентина Резниченко, частью которой был нынешний советник премьера.

“В больнице Мечникова - самый читающий буккроссинг. Поэтому, нельзя, прилетая в Днепр, не приехать сюда и не привезти книги”, - сказал Голик в интервью каналу "34".

Юрий Голик пополнил буккросинг в больнице Мечникова 300 книгами (фото из открытых источников)

По его словам, он познакомился с Яном Валетовым несколько лет назад. В результате прочитал все его книги, а Валетов попал в его субъективный ТОП-3 любимых писателей.

“Мне вообще нравится буккроссинг. Я их вижу в больницах, я считаю, что библиотеки - это незаслуженно забытые вещи. Книга сейчас дорогая, а библиотека дает возможность читать тем, кто не имеет возможности купить", - рассказал писатель Ян Валетов.

По словам врачей, такая терапия помогает пациентам выздоравливать. В буккросинге больницы Мечникова книги расходятся за один-два дня, а полки остаются пустыми, сообщил главный врач ОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

Несколько лет назад познакомился с Ян Валетов (Ian Valietov), о чьих книгах слышал, но их не читал. В результате прочитал их все, а Ян попал в мой субъективный ТОП-3 самых любимых писателей. Периодически Ян глумится надо мной - в ответ на мое нетерпение "а где же новая книга", он предлагает мне прислать ее главы написанные на сейчас, понимая, что замереть в полупозиции и не дочитать книгу всю целиком - это пытка для меня. А сегодня с Яном привезли 300 книг, в том числе несколько его и одну мою, в установленный нами пару лет назад book-crossing в больнице им. Мечникова в Днепре. #Читайте_Книги Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 5 грудня 2019 р.

Советник премьера Юрий Голик пополнил буккросинг в больнице Мечникова 300 книгами

Напомним, в субботу, 30 ноября, бывший советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик провел презентацию своей книги "Бесконечность не для слабаков". Книга посвящена работе команды Резниченко, которая в течение 2015-2019 годов построила и реконструировала дорог, школ, больниц и детских садиков больше всех в Украине.

