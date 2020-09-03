Советы бизнес-лидеров: как пандемия изменила формат работы и способы общения

Йохан Баттинг, вице-президент по продажам в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА) компании Slack, заявил, что отказывается считать офис стандартом продуктивности.

"Я вижу, что есть команды и отделы, которые с удалённым режимом работы стали более результативны. Поэтому текущая цель — это понять, какой набор инструментов помогает сотрудникам быть эффективными как в режиме офисной работы, так и в режиме удалённой", — говорит он.

Кроме того, Йохан Баттинг считает, что персоналу компании необходимо доверие менеджмента.

"Каждый сотрудник, находясь на своём месте, знает, как ему лучше работать, осознавая ответственность, которая на нём лежит. Ему нужно доверять, а не диктовать, как и что делать", — уверен эксперт.

Для Мариан Зальцман, старшего вице-президента по коммуникациям Philip Morris International, лучшим решением в мире будущего станет понимание, что "аграрный" режим дня (вставать и ложиться с солнцем) — это пережиток прошлого.

"В сутках есть 24 часа, из которых только 6-8 нам требуется на полноценный сон. В остальные часы человек может совмещать работу с учёбой, развитием и отношениями", — говорит она.

Полли Кертис, экс-редактор Tortoise Media, рассказывает о том, что ей стало легче разделять работу и личную жизнь.

"Ведь когда в рабочее время по дому бегают дети и кричат со всех сторон, реальность делится на рабочую и нерабочую с лёгкостью", — рассказывает она. Этот навык позволяет быть более продуктивной.

Потребление информации

Эксперты также рассуждали о потреблении новостей в новой реальности. Все пришли к выводу, что общество не просто должно абстрагироваться от информационного и новостного шума, но и научиться быть эффективным в выборе источников информации, при этом, не забывая прислушиваться к непохожим мнениям.

Поэтому, считает Мариан Зальцман, правительства и школы должны учить грамотному потреблению контента. Как и корпорации должны быть уверены в том, что их сотрудники обладают медиа-грамотностью, а значит и критическим мышлением.

В условиях законодательных ограничений табачным компаниям приходится искать новые способы достигать аудиторию онлайн. Мариан Зальцман рассказала, что для Phillip Morris в онлайн коммуникациях приоритетом является не продукт, а донесение полезной информации, например о концепции снижения вреда (harm reduction), новых научных методологиях и результатах. Это дает возможность вовлекаться в диалог с аудиторией, слушать, что говорят другие стороны.

Потенциал дополненной и виртуальной реальности меняет то, как мы коммуницируем друг с другом, а также взаимодействуем с нашей окружающей средой. Из-за разных обстоятельств обществу приходится быстрее приспосабливаться к таким переменам.

Впрочем, убеждены эксперты, хоть это и происходит очень быстро, возникшие изменения не стихийны, а действительно отражают текущие тенденции.