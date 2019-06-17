Спасал детей: на курорте под Запорожьем трагически погиб многодетный отец

В Кирилловке погиб многодетный отец (facebook.com/Анатолий Крат)

Погибший приехал на отдых в Кирилловку с женой и четырьмя детьми

В Запорожской области, в курортной зоне поселка Кирилловка погиб 36-летний мужчина, который бросился в море, чтобы спасти детей. Об этом сообщает издание Verge.

Мужчина приехал на отдых вместе с женой и четырьмя детьми из Днепра. Они отдыхали на пляже базы "Мечта". Дети купались в море, несмотря на то, что волны были очень большими и в какой-то момент их начало относить от берега. Мужчина бросился на помощь, чтобы вытащить детей на берег, но в какой-то момент его самого начало относить в море.

На берегу базы работал матрос-спасатель, который увидел, что мужчину начало уносить в море и бросился на помощь. Он смог достать жителя Днепра из воды, но медикам не удалось его откачать.

Как рассказали очевидцы происшествия, он успел вытолкать всех детей на берег, а сам начал захлебываться. В воде он пробыл не менее 15 минут. Его тело накрыли простыней и в течении какого-то времени он так и лежал на пляже. При этом отдыхающие все равно шли купаться, несмотря на то, что шторм усиливался.

К сожалению, это не единственный случай на пляже Кирилловки. 10 июня отдыхающие достали из воды тело 18-летнего парня, который не подавал признаков жизни. Они пытались самостоятельно оказать ему первую помощь, но прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. А 9 июня из воды вытащили тело 38-летней женщины.

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